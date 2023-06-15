طبيبة: احذروا توبيخ الطفل عند قضم أظفاره

أرجعت طبيبة الأطفال الألمانية، الدكتورة مونيكا نيهاوس، قضم الطفل لأظف

اره إلى أسباب نفسية، مثل التوتر النفسي، إذ يشعر الصغير من خلال قضم الأظفار براحة نفسية في المواقف التي تسبب له التوتر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة غالباً ما تحدث لدى الأطفال بدءاً من عمر ثلاث أو أربع سنوات.

وأوضحت أن قضم الأظفار قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطرة، مثل التهابات في مرقد الظفر، كما قد تلحق أضراراً بالأسنان الأمامية والمفصل الصدغي الفكي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تصل البكتيريا والجراثيم العالقة باليد، والمسببة للأمراض، إلى داخل الجسم بسهولة، مسببة الإصابة بأمراض عدة.

وعن كيفية مواجهة قضم الأظافر لدى الأطفال، حذرت نيهاوس من توبيخ الطفل وتهديده، حيث يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة. وبدلاً من ذلك، ينبغي تشجيع الطفل على الإقلاع عن هذه العادة الذميمة، ومكافأته عند التخلي عنها.

وبشكل عام، ينبغي قص الأظفار باستمرار، وتشذيبها بالمبرد، بحيث لا يجد الطفل ما يقضمه من الأظفار. كما يمكن استعمال طلاء أظفار ذي مذاق مر.