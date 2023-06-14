أغرب وأكبر سحلية عاشت على الأرض.. حتى المخلوقات الصغيرة كانت أضخم

عثر باحثون في جامعة أسترالية على هيكل أحفوري لسحلية وصفوها بأنها «أكبر وأغرب سحلية عاشت على الإطلاق».

وكانت السحلية «تيليكا فرانجينز» كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك، حسبما قال باحثون في جامعة فليندرز في بيان اليوم الأربعاء.

وأضاف الباحثون إن السحلية عاشت خلال العصر الجليدي، إلى جانب الحيوانات الضخمة الشهيرة مثل الأسود الجرابية والكنغر قصير الوجه.

وكانت «فرانجينز» أكبر ألف مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة، والتي تزن نحو جرامين، حسبما قالت الباحثة كايلا ثورن. وأضافت: «إنها تكشف أن حتى المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدي».

وتابعت أن فرانجينز كان لديها أيضاً مظهر جانبي مكتنز ومسنن فريد من نوعه.