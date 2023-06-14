مهمة جداً لصحة قلبك.. انتبه إلى هذه المعادن

أفادت مؤسسة القلب الألمانية بأن بعض المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم تتمتع بأهمية كبرى لصحة القلب، محذرة من أن نقص هذه المعادن يؤدي إلى الإصابة باضطرابات نظم القلب، وفي أسوأ الأحوال إلى موت القلب المفاجئ.

وأضافت أنه يمكن الاستدلال على نقص المغنيسيوم في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل ارتجاف العضلات والتقلصات، في حين أن أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم تتمثل في الإرهاق المستمر والإمساك. وغالباً ما يرجع هذا النقص إلى التعرق الشديد والإسهال والقيء وشرب الكحوليات، علماً بأن نقص المغنيسيوم يُفاقم أعراض نقص البوتاسيوم.

وأشارت المؤسسة إلى أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في السبانخ والبروكلي والموز والبقوليات (مثل العدس والبازلاء) ومنتجات الحبوب (مثل الأرز والمعكرونة كاملة الحبوب) والفواكه المجففة والمكسرات والشوكولاتة الداكنة.

أما المصادر الغذائية للبوتاسيوم فتتمثل في الموز والبرتقال والبطيخ والكيوي والأفوكادو والبطاطس والسبانخ والفِطر وسمك السلمون وبلح البحر والفواكه المجففة والمكسرات والأعشاب مثل البقدونس والكزبرة والريحان والشبت.

وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.