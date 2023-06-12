اتجاهات الأثاث والديكور تشيع التفاؤل في المنزل

يهيمن الشعور بالراحة النفسية والسكينة والدفء والتفاؤل على اتجاهات الأثاث والديكور في 2023.

وقال المتحدث باسم معرض كولن الدولي للأثاث، الذي اختتم أخيراً، ماركوس ماجيروس، إن كل هذه الأحاسيس تتحقق في المنزل من خلال الأشكال المستديرة والبيضاوية لقطع الأثاث، بدلاً من الأشكال المستطيلة وحادة الحواف.

وتكتمل هذه المشاعر من خلال الألوان الزاهية، التي تشيع أجواء البهجة والدفء في المنزل، مثل الأزرق والبنفسجي الفاتح، ودرجات التراكوتا والصدأ والكاري، إضافة إلى درجات الأخضر المائلة للزيتوني أو الرمادي.

وكمثال للتنسيق، أوضح ماجيروس أن تنسيق درجات التراكوتا أو الكاري مع قطع الأثاث الخشبية يشيع الدفء والبهجة والراحة النفسية في الغرفة.

• الألوان الزاهية تهيمن خلال هذا العام مثل الأزرق والبنفسجي الفاتح.