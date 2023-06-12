صندل البلاتوه يمنحك إحساساً بالراحة

يعد صندل البلاتوه من أبرز ملامح موضة الأحذية النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة جذابة وإحساساً بالراحة أثناء المشي في الوقت نفسه، حسب مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال.

ويمتاز صندل البلاتوه بنعله السميك للغاية، ويناسب في المقام الأول المرأة قصيرة القامة، إذ إنه يُزيد طول قامتها بصرياً.

كما يعد صندل البلاتوه مناسباً أيضاً للمرأة ذات الأقدام العريضة، لأنه عادة ما يكون ذا قصة واسعة مقارنة بموديلات الصنادل الأخرى.

وأشارت المجلة إلى أن صندل البلاتوه يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو فستان صيفي ذي قصة فضفاضة أو شورت جينز أو سروال 7/8.

• يعد صندل البلاتوه مناسباً للمرأة ذات الأقدام العريضة.