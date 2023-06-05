موضع البثور يكشف عن سببها

أوردت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» أن سبب البثور يختلف تبعاً لموضعها، إذ إن تلك التي تظهر على الجبين يرجع سببها - في الغالب - إلى قلة النوم.

وأضافت البوابة أن البثور التي تظهر فوق الحاجبين غالباً ما تشير إلى ضعف جهاز المناعة والإصابة بعدوى، في حين أن سبب التي تظهر بين الحاجبين، يكمن عادة في التغذية، مثل عدم اتباع نظام غذائي متوازن أو عدم تحمل أحد الأغذية.

وغالباً ما يرجع سبب البثور التي تظهر على الوجنات إلى الأوساخ والبكتيريا التي تسد المسام. وتصل الأوساخ والبكتيريا إلى الوجنات عن طريق الأصابع أو الهاتف الجوال.

وعادة ما يكمن سبب البثور التي تظهر على الذقن أو منطقة الفك أو الرقبة، في الهرمونات؛ إذ يفرز الجسم في مراحل من الدورة الشهرية هرمون التستوستيرون بكثرة، وبالتالي تفرز الغدد مزيداً من الدهون التي تسد المسام، وتؤدي إلى ظهور البثور في هذه المواضع.

أما البثور التي تظهر على الأنف والجبين فيرجع سببها في الغالب إلى التوتر النفسي الشديد، إذ يفرز الجسم الأدرينالين بكثرة، ما يعزز من إفراز الدهون التي تسد المسام.

• البثور التي تظهر على الأنف والجبين يرجع سببها - في الغالب - إلى التوتر النفسي الشديد.