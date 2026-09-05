دراسة أمريكية: القهوة يمكنها أن تطيل العمر ولكن بشرط ..

لطالما ارتبطت القهوة ببداية اليوم لدى ملايين الأشخاص حول العالم، لكن دراسة أمريكية واسعة أعادت طرح سؤال مختلف بشأن هذا المشروب الشائع: هل يمكن لطريقة تناوله أن تؤثر في فوائده الصحية المحتملة؟

وتوصل الباحثون إلى أن شرب القهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، إلا أن هذا الارتباط لا يبدو متساويا في جميع الحالات، إذ تتراجع الفائدة المحتملة عندما تُضاف إليها كميات كبيرة من السكر أو الدهون المشبعة.

واعتمد باحثون من جامعة تافتس ومستشفى بريغهام آند وومنز في بوسطن على بيانات 46 ألفاً و222 بالغاً أمريكياً، تمت متابعتهم لنحو 10 سنوات، بهدف دراسة العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب ما بين كوب وثلاثة أكواب من القهوة يومياً، مع احتوائها على كميات قليلة من السكر والدهون المشبعة، كانوا أقل عرضة للوفاة من جميع الأسباب مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

لكن الصورة اختلفت لدى من يضيفون كميات كبيرة من السكر أو الكريمة أو الحليب كامل الدسم إلى القهوة، إذ لم تظهر بينهم الفائدة نفسها التي رصدها الباحثون لدى مستهلكي القهوة قليلة الإضافات.

وتشير هذه النتائج إلى أن الإضافات التي ترافق القهوة قد يكون لها دور في التأثير على الارتباط المحتمل بين استهلاكها والصحة، خصوصاً عندما تحتوي على كميات مرتفعة من السكر والدهون المشبعة.

ومع ذلك، شدد الباحثون على ضرورة تفسير النتائج بحذر، مؤكدين أن الدراسة لا تثبت أن شرب القهوة هو السبب المباشر في إطالة العمر أو خفض خطر الوفاة.

لكنهم أشاروا إلى أن النتائج تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن تناول القهوة باعتدال، مع تجنب الإفراط في السكر والدهون المشبعة، قد يتوافق مع نمط حياة صحي.

