السجائر الإلكترونية تُعطّل وظائف الرئة خلال 12 شهرا فقط

حذّر باحثون من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يسبب ضررا دائما في رئتي الشباب، وقد يرفع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يجعل التنفس أكثر صعوبة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة فلوريدا الدولية أن شبابا يستخدمون السجائر الإلكترونية تراجعت لديهم وظائف الرئة بشكل ملحوظ خلال 12 شهرا فقط، وكان التراجع أكبر لدى من يستخدمونها بكثافة.

واختبر الباحثون وظائف الرئة لدى 22 مستخدما للسجائر الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاما، عبر قياس كمية الهواء التي يمكن إخراجها بقوة خلال ثانية واحدة.

وعندما أُعيدت الاختبارات بعد نحو عام، تبيّن أن الأداء الرئوي انخفض بشكل واضح. كما لوحظ أن من يستخدمون السجائر الإلكترونية بوتيرة أعلى سجلوا التراجع الأكبر، رغم أن الباحثين لم يجزموا بأن هذا الارتباط يتجاوز حدود الصدفة.

الدراسة، المنشورة في مجلة Tobacco Control، ما تزال أولية، لكن الباحثين يرون أنها قد تشير إلى أن الأضرار الناتجة عن التدخين الإلكتروني يمكن أن تتراكم مع الوقت، بما يزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لاحقا في الحياة.

ويحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن عندما تتضرر الممرات الهوائية وتضيق، ما يجعل إخراج الهواء من الرئتين أكثر صعوبة. وتشمل أعراضه المبكرة:

- سعالا مستمرا.

- بلغما متكررا.

- ضيقا في التنفس.

وتزداد الأعراض تدريجيا إلى أن تصبح الأنشطة اليومية العادية مرهقة.

ورغم أن التدخين التقليدي هو السبب الأبرز، فإن التعرض الطويل لتلوث الهواء أو لمواد ضارة أخرى قد يساهم أيضا في الإصابة.

وتشير دراسات سابقة إلى أن علامات المرض قد تظهر في سن أصغر مما كان يُعتقد. فقد وجدت دراسة أوروبية كبيرة شملت نحو 50 ألف شخص أن ما يصل إلى 8٪ من البالغين في العشرينات والثلاثينات أظهروا علامات تقييد في تدفق الهواء، وهي سمة أساسية للمرض، حتى بين من لم يدخنوا قط.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن التراجع في وظائف الرئة كان أوضح لدى من يستخدمون السجائر الإلكترونية 30 مرة يوميا أو أكثر.