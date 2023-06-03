متنزه «موشنجيت دبي».. «للأطفال مجاناً»

تتيح دبي للعائلات والأطفال من مختلف دول العالم فرصة قضاء أوقات ممتعة خلال موسم الصيف في العديد من الوجهات الترفيهية المميزة، من بينها متنزه «موشنجيت™دبي»، التابع لـ«دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، حيث سيتمكن الأطفال دون 12 عاماً من دخول المتنزه مجاناً برفقة شخص لديه تذكرة، وذلك في إطار حملة «للأطفال مجاناً»، كما ستتاح الفرصة للأطفال والعائلات للترحيب ولقاء مجموعة من أشهر المؤثرين الصغار بتاريخ الثالث من يونيو الجاري.

سيتمكن الأطفال والعائلات من لقاء أعضاء فرقتي «ماساكا كيدز» و«فانيا مانيا كيدز»، بالإضافة إلى «جيسون فلوقز» المؤثرين في عالم الأطفال، وذلك اليوم السبت الثالث من يونيو من الساعة 2 ظهراً حتى 5 عصراً في متنزه «موشنجيت™ دبي»، ما يقدم لهم تجربة ترفيهية لا تنسى تجمع بين لقاء شخصياتهم المفضلة، حيث تتمتع هذه الفرق الثلاث بجماهيرية واسعة لدى الأطفال، ويصل عدد متابعيها مجتمعة إلى أكثر من 52 مليون متابع عبر ست منصات إلكترونية، بالإضافة إلى الاستمتاع بـ25 من الألعاب المليئة بالتشويق والحماس، ومجموعة من العروض الترفيهية المبهرة.