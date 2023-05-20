علامة «بيا بونجياسكا» تطلق تشكيلة نظارات شمسية

أطلقت علامة «بيا بونجياسكا

» للمجوهرات الفاخرة تشكيلة 2023 للنظارات الشمسية المميزة بالتعاون مع علامة ليندا فالو، حصرياً على موقع نيت آ بورتيه. وتضم التشكيلة تصاميم عصرية وحيوية تعكس طابع العلامتين الفريد.

وتأتي الشراكة الجديدة في إطار التزام ليندا فارو بالتعاون مع مجموعة من علامات الأزياء الشهيرة مثل جيرمي سكوت ودريس فان نوتن وماثيو ويليامسن، وتقدم التشكيلة الجديدة خيارات فريدة من النظارات الشمسية الأنيقة والحيوية تتناغم فيها أبرز تصاميم العلامتين.

وتحتفي التشكيلة الجديدة بثقافة البوب التي كانت سائدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ضمن تناغم فريد تبدعه العلامتان، حيث تضفي بيا طابعها المميز من العناصر المعدنية اللامعة وتدرجات الألوان الحيوية مثل الأخضر الفاتح والوردي والبرتقالي على النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة والإطارات الكلاسيكية السوداء. وتضيف بيا: «يبرز تصميم الإطارات السوداء المتألقة بأربعة ألوان متباينة مع عروق المينا كأحد قطعي المفضلة التي تعكس هوية العلامتين».

وتضم التشكيلة المصغّرة مجموعة متنوعة من التصاميم والأشكال التي تمنح إطلالة حيوية وعصرية تجسد أعلى معايير الفخامة والأناقة العملية التي توفرها العلامتان.