«يورونيوز» شريك رئيس لقمة الإعلام العربي

تستضيف قمة الإعلام العربي 2026، التي تُعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، «منتدى يورونيوز»، الذي تنظّمه الشبكة الإخبارية الدولية رقم 1 في الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى التي يُعقد فيها هذا المنتدى المهم خارج أوروبا.

ورحّبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، بالشراكة مع الشبكة الأوروبية الرائدة، التي سيتم من خلالها عقد «منتدى يورونيوز» ضمن أعمال الدورة الأكبر في تاريخ القمة، التي ستعقد، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتنامية للقمة، الحدث الإعلامي الأبرز عربياً، كمنصة لها حضورها ودورها الملموس في رسم ملامح مستقبل الإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ونوّهت بمشاركة منتدى «يورونيوز» كإضافة نوعية لأجندة القمة التي تضم تحت مظلتها في هذه الدورة ثمانية منتديات متخصصة، وقالت: «تنظيم منتدى يورونيوز ضمن قمة الإعلام العربي، ولأول مرة خارج قارة أوروبا، يأتي مؤكداً لحقيقة أن النقاش حول مستقبل الإعلام يجب ألا يكون من زاوية واحدة أو ضمن حدود جغرافية محددة، ولكن من خلال حوار مفتوح يتيح تبادل الرؤى والأفكار حول التحولات التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن، وكيف يمكن الاستعداد لما هو قادم منها».

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، بيدرو فارغاس دافيد، أن «مستقبل قطاع الإعلام يتجسد في تعزيز جسور التواصل بين الأسواق والثقافات ووجهات النظر المتعددة حوله».

وأعرب عن اعتزاز «يورونيوز» بنقل خبرتها الأوروبية والدولية إلى «قمة الإعلام العربي 2026»، والتفاعل مع قادة الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وتطلعها لإثراء الحوار حول أفضل سبل تطوير الصناعة الإعلامية وأدواتها، مع مواصلة الالتزام بصون رسالتها في تقديم صحافة رصينة وموثوقة تلامس واقع الجمهور وتلبي تطلعاته.

وتُعدّ «يورونيوز» المنصة الإعلامية التلفزيونية والرقمية الدولية الرائدة في أوروبا، حيث تعمل على ترسيخ هوية أوروبية فريدة عبر نموذج إعلامي متعدد اللغات يغطي 21 لغة، تتضمن 14 إصداراً لغوياً مستقلاً، وسبع شبكات شريكة تحمل علامتها التجارية، وتصل «يورونيوز» عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 430 مليون منزل في 166 دولة حول العالم.

وسجّلت خلال عام 2025 ما مجموعه 1.83 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، و1.4 مليار مشاهدة لصفحات منصاتها الرقمية.

ويُمثل انضمام منتداها إلى أجندة القمة فرصة لتناول التحولات التي يشهدها الإعلام العربي من منظور عالمي، ضمن حوار أكثر شمولاً، يكفل بناء فهم أعمق للمستجدات العالمية، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على تعزيز تنافسيته وفق أفضل المعايير والممارسات.

يُذكر أن الدورة الـ24 لقمة الإعلام العربي تأتي هذا العام بأجندة مكثفة تشمل أكثر من 175 جلسة نقاشية يشارك فيها ما يزيد على 400 متحدث من 23 دولة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة التي ستتخلل القمة على مدار ثلاثة أيام، بحضور جمع من المسؤولين والقيادات والوجوه الإعلامية وأهم وأبرز الكُتّاب والمفكرين وصُنّاع المحتوى في المنطقة والعالم.