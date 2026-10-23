«مورو» تعزز منظومتها لإنترنت الأشياء

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «ثينغزبورد» (ThingsBoard)، المتخصصة في منصات إنترنت الأشياء، وذلك خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، وتتيح الشراكة لـ«مورو» تطوير وتعزيز منظومتها من حلول وخدمات إنترنت الأشياء بالاستفادة من تقنيات «ثينغز بورد» كمكون أساسي، على أن تتم استضافتها على «سحابة مورو»، كما ستعمل «مورو» على تطوير تطبيقات وخدمات متخصصة تلائم احتياجات مختلف القطاعات، وتقديمها للمتعاملين ضمن نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) وخدمات مُدارة تحت علامتها التجارية.

وتجمع الشراكة بين خبرات «مورو» في الخدمات السحابية والمدارة والبنية التحتية الرقمية الآمنة، وقدرات «ثينغز بورد» في ربط أجهزة إنترنت الأشياء وإدارتها، وجمع البيانات ومعالجتها وعرضها وتحليلها.

وتدعم هذه القدرات المؤسسات في بناء حلول قابلة للتوسع، تتيح مراقبة الأجهزة والأصول وإدارتها والاستفادة من البيانات بصورة آنية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، محمد بن سليمان: «تمثل شراكتنا مع (ثينغز بورد) خطوة مهمة في تطوير منظومة حلول إنترنت الأشياء التي نوفرها لمتعاملينا، وتوسيع قدرتنا على تقديم خدمات ذكية وآمنة وقابلة للتوسع ومستضافة محلياً».

وأضاف: «من خلال الجمع بين بنية (مورو) السحابية وخبراتها في الخدمات المدارة، والتقنيات المتقدمة التي توفرها (ثينغز بورد)، نعمل على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات من تحويل البيانات المتولدة عن الأجهزة والأصول المتصلة إلى رؤى عملية تدعم اتخاذ القرار وترفع الكفاءة التشغيلية».

من جهته، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ثينغز بورد»، أندري شفاكا: «نولي هذه الشراكة مع (مورو) أهمية كبيرة، لما تتمتع به من مكانة قوية في مجال الخدمات السحابية الآمنة والمستضافة محلياً».

وتدعم الاتفاقية توجه «مورو» نحو بناء منظومة متكاملة من الشركاء التقنيين العالميين، وتوسيع محفظتها من الحلول الرقمية التي تجمع بين الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، بما يوفر للمؤسسات منصة موحدة وآمنة لتطوير مبادراتها الرقمية، وتسريع تطبيق التقنيات الذكية.