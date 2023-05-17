تلفزيون بجناحين وهذه مواصفاته.. فقط بـ 235 ألف درهم!

أطلقت شركة «بانج & أولفسن» تلفزيونها الذكي الفاخر الجديد بشاشة قياس 97 بوصة نظير سعر يبلغ 59 ألف يورو (نحو 235 ألف درهم).

وأوضحت الشركة الدنماركية أن التلفزيون الذكي Beovision Harmony الجديد مزود بجناحين من الخشب (البلوط الخفيف)، واللذين يتحركان بواسطة محركات في حال عدم استخدام التلفاز ليغطيا جزءاً من الشاشة السوداء لإضفاء لمسة فنية على الجهاز.

كما تم دمج نظام صوتي فائق الأداء بقدرة 450 وات في الجناحين.

وتشتمل الشاشة على لوحة 4K OLED، والتي تدعم أحدث تقنيات الصوت والصورة.