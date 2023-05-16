شابة أسرت القلوب ببلدها.. تطبخ 100 ساعة دون انقطاع أملاً في دخول «غينيس» (بالصور)

قضت طاهية شابة نيجيرية 100 ساعة دون انقطاع في إعداد صنوف مختلفة من الطعام بهدف تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول جلسة طهي متواصلة.

وأسرت هيلدا باسي، وهي طاهية في مدينة لاغوس، قلوب النيجيريين بماراثون الطهي الذي بدأته يوم الخميس وانتهت منه مساء أمس الاثنين.

وهنأ الرئيس محمد بخاري وعدد من السياسيين والمشاهير باسي فيما هتف المشجعون وعسكروا خارج مركز للمناسبات ليشاهدوا الطاهية (27 عاماً) وهي تتفنن في إعداد وجبات محلية وأجنبية متنوعة من أرز الجولوف إلى المعكرونة وكعكات الأكارا التي تعد من طحين الفاصوليا.

والرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس لأطول جلسة طهي دون انقطاع مسجل باسم الطاهية الهندية لاتا توندون التي واصلت الطهي لمدة 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وسيتعين على مسؤولي موسوعة غينيس التحقق من الوقت الذي قضته باسي في الطهي حتى يصير رسمياً.

