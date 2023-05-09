أسباب انبعاث رائحة كريهة من فم الطفل

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن انبعاث رائحة كريهة من فم الطفل له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الرابطة أن انبعاث رائحة كريهة من فم الطفل قد يرجع إلى سبب بسيط يتمثل في إهمال العناية بالأسنان، وهو ما يمكن مواجهته من خلال العناية الجيدة؛ إذ ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً بواسطة الفرشاة ومعجون أسنان مخصص للأطفال يحتوي على الفلورايد.

وإذا لم تفلح العناية الجيدة في القضاء على الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم، فيجب حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها؛ إذ قد ترجع حينئذ إلى سبب خطير مثل تسوس الأسنان والتهاب اللوزتين والارتجاع المريئي وأمراض الغشاء المخاطي المبطن للفم أو الحلق مثل هربس الشفاه وداء المبيضات والقرحة الفموية.