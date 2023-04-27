«فيتامين F».. وصفة جمال للبشرة

يُعدّ «فيتامين F» مصطلحاً قديماً للأحماض الدهنية، التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، ما يُسمى «بالأحماض الدهنية الأساسية»، التي تشمل «أوميغا 3» و«أوميغا 6»، كما بوابة «هاوت.دي» الألمانية المعنية بالجمال.

ويتمتع «فيتامين F» بفوائد جمّة للبشرة، إذ يعمل على حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنه يعمل على ترطيبها، إضافة إلى تهدئتها والتخفيف من حدة الالتهابات، فضلاً عن محاربة الشوائب.

وأشارت «هاوت.دي» إلى أن مصادر «فيتامين F» تتمثل في: الأفوكادو واللوز وبذور الشيا وجميع أنواع البراعم، إضافة إلى العديد من الزيوت الطيّارة مثل زيت الأرجان وزيت ثمر الورد.

مصادره تتمثل في الأفوكادو واللوز وبذور الشيا.