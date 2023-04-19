خبز فوكاتشيا... «يتميز بقوامه الهش وطعمه الشهي، ويحتوي في مكوناته على زيت الزيتون والجبن والأعشاب واللحم».

خبز فوكاتشيا هو خبز إيطالي قد يربط البعض بينه وبين البيتزا، لكنهما مختلفان، إذ يتميز خبز فوكاتشيا بقوامه الهش وطعمه الشهي، ويحتوي في مكوناته على زيت الزيتون والجبن والأعشاب واللحم، أو الخضراوات.

ويمكن أن يُقدم كمقبلات أو وجبة خفيفة مع الزبدة أو الخل البلسميك، أو يمكن استخدامه لعمل ساندويتشات بحشوات مختلفة.

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

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