بقلاوة بالقهوة والكاكاو «من الحلويات الشرقية المشهورة والمحببة لكثيرين، ويزيد الإقبال عليها في شهر رمضان بعد الإفطار».

تُعدّ البقلاوة من الحلويات الشرقية المشهورة والمحببة لكثيرين، ويزيد الإقبال عليها في شهر رمضان بعد الإفطار.

وفي هذه الوصفة تكتسب البقلاوة مذاقاً مميزاً بإضافة القهوة إليها، علاوة على المكسرات المختلفة التي تُعدّ مصدراً للدهون المفيدة للجسم.

لكن في المقابل تُعدّ هذه الوصفة غنية بالسعرات الحرارية والدهون والكوليسترول، ولذا يجب تناولها باعتدال.

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

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