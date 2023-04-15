خبز الجباب.. «واحدة من الوصفات الشعبية الشهية المتعارف عليها في التراث الإماراتي»

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

خبز الجباب أحد الوصفات الشعبية المتعارف عليها في التراث الإماراتي، وهو من أنواع الخبز الشهية ويتميز بطعمه المميز لأنه يحتوي على مكونات عربية مثل الهيل والزعفران، كما يتميز بسهولة إعداده حيث لا يحتاج للخبز في الفرن ولكن يتم تجهيزه في طاسة، ما يجعله من الوصفات السهلة والسريعة، ويمكن تقديم خبز الجباب مع الجبن أو القشدة أو الدبس والطحينة وغيرها حسب الرغبة. وتضم هذه الوصفة عدداً من المكونات المفيدة للجسم مثل الهيل وماء الورد والخميرة والزعفران.

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