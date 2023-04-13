توست الدجاج «وجبة مغذية سهلة التحضير يمكن تقديمها على الإفطار أو السحور».

يحتاج شهر رمضان إلى التجديد في الأصناف والأطباق التي تقدم على مائدتي الإفطار والسحور، حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل، خصوصاً الأطفال. وتعد وجبة «التوست بالدجاج

» واحدة من الوجبات التي يمكن تقديمها، سواء على الإفطار أو السحور، فهي وجبة سهلة الإعداد، ولا تحتاج إلى وقت طويل في تنفيذها، إضافة إلى أنها صحية تضم عناصر غذائية متعددة ومفيدة للجسم.

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة،

تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

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