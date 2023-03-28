«بودينج» الكرواسون.. وصفة سهلة التحضير لا تحتاج إلا إلى دقائق معدودة حتى تكون جاهزة

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار. الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

تتميز وصفة «بودينج» الكرواسون بسهولة التحضير، ولا تحتاج إلا إلى دقائق معدودة حتى تكون جاهزة.

وهي وصفة يحبها الكبار والصغار على السواء.

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