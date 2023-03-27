«باستا» الذرة مع «المشروم».. «الفطر مفيد للقلب وتنشيط الدورة الدموية وتوازن سوائل الجسم»

من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تعد «الباستا» من الوصفات المحببة للكبار والصغار على السواء، خصوصاً أنه يمكن إعدادها بطرق ومكونات متعددة. وتجمع هذه الوصفة بين «الباستا» والفطر (المشروم)، الذي يعد مصدراً مهماً للبروتين، حيث يحتوي كوب المشروم على ثلاثة غرامات من البروتين، كما يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، ما يجعله مفيداً للقلب وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

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