أجواء رمضانية مفعمة بالحيوية في «دبي باركس آند ريزورتس»

تستعد «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، والتي توفر أكثر من 100 لعبة ومرفقاً ترفيهياً مميزاً، لاستقبال ضيوفها خلال شهر رمضان المبارك بباقة متنوّعة من تجارب الإفطار الشهية والعروض الرمضانية الجديدة.

وستتألق «موشنجيت دبي» خلال الشهر الفضيل بأجمل الديكورات والزينة الاحتفالية، حيث سيكون الضيوف على موعد للقاء عدد من أشهر شخصيات الأفلام العالمية، مثل: «الملك جوليان»، و«أليكس»، و«بو»، و«شريك»، و«فيونا»، و«بوس إن بوتز»، والتقاط أجمل الصور التذكارية معهم. اضافة الى مجموعة واسعة من خيارات الإفطار الشهية التي توفرها المطاعم خلال شهر رمضان.

ويقدم مطعم «الماشوّه» في «ريفرلاند دبي» بوفيه إفطار رمضانياً في أجواء وإطلالات مميزة. حيث يشمل أشهى المأكولات الإماراتية الأصيلة والمشروبات الرمضانية. يتوافر البوفيه بسعر 95 درهماً للشخص الواحد، كما يمكن للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمس و10 سنوات الحصول على وجبة إفطار مقابل 45 درهماً فقط، أما الأطفال دون سن الخامسة سيقدم لهم الطعام مجاناً. كما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بهذه العروض من 31 مارس إلى 20 أبريل.