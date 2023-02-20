سلاح فعال لمواجهة البثور الهرمونية

أوردت بوابة «هاوت.دي» الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن البثور الهرمونية هي بثور تنشأ بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على جسم المرأة، كما هي الحال في مرحلة المراهقة وأثناء الدورة وأثناء الحمل وفي مرحلة انقطاع الطمث.

وأوضحت أن التغيرات الهرمونية تؤدي إلى زيادة الإفرازات الدهنية، والتي بدورها تتسبب في انسداد المسام، ومن ثم ظهور البثور والرؤوس السوداء وغيرها من الشوائب، لاسيما على منطقة T (الجبين والأنف والذقن) والظهر.

ويمكن مواجهة البثور الهرمونية من خلال استعمال مستحضرات العناية، التي تعمل على الحد من الإفرازات الدهنية مثل حمض الأزيليك المضاد للالتهابات والبنزويل بيروكسايد المضاد للبكتيريا ومستحضرات التقشير المحتوية على الإنزيمات.

ويعد الريتينول (نوع من فيتامين أ) سلاحاً فعالاً لمحاربة البثور؛ إذ إنه يعمل على تجديد الخلايا، كما أنه يتمتع بتأثير منظم على إفراز الدهون. وهذا يمنع تراكم خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام، وبالتالي يتم تقليل ظهور الشوائب وندبات البثور بشكل فعال.

وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن المنتجات ذات التأثيرات الشبيهة بالهرمونات كالبارابين (مثل ميثيل بارابين) والملدنات (مثل داي إيثيل الفثالات) أو فلاتر الأشعة فوق البنفسجية (مثل أوكتوكريلين).