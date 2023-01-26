جينز «الفيل» يطلّ بدرجات الأزرق الداكنة والفاتحة

عاد جينز «الفيل» إلى الموضة النسائية في 2023 ليمنح المرأة إطلالة مريحة، إذ يمتاز بأرجل ذات قصة مستقيمة وواسعة على غرار أرجل الفيل، ويطل بدرجات الأزرق الداكنة والفاتحة على حد سواء.

وذكرت مجلة Elle المعنية بالموضة أن جينز الفيل يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن تنسيقه مع بليزر للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن تنسيقه مع بلوفر للحصول على إطلالة كاجوال. وبالنسبة للأحذية، فإن جينز الفيل يتناغم مع بوت الكاحل والبوت ذي النعل السميك والبوت ذي الكعب العالي الرفيع.