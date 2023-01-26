آلام الحلق لدى طفلكِ.. أكبر من مجرّد نزلة برد أحياناً

ترجع آلام الحلق لدى الأطفال في الغالب إلى الإصابة بنزلة برد، لكنها قد تنذر بالإصابة بأمراض أخرى.

ومن بين تلك الأمراض الحمى القرمزية التي تسببها بكتيريا «المكورة العقدية»، وفي هذه الحالة يتحول لون اللسان إلى الأحمر الداكن، إلى جانب الإصابة بالحمى وصعوبات البلع.

وتتسبب بكتيريا «المكورة العقدية» في الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين، والذي تتمثل أعراضه في تورم اللوزتين والعقد الليمفاوية وصعوبات البلع.

ويأخذ طبيب الأطفال مسحة من الحلق لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني المكورات العقدية. وإذا كانت النتيجة إيجابية، يجب حينئذ علاج الطفل بمضاد حيوي في أسرع وقت ممكن حتى لا تُلحق البكتيريا أضراراً طويلة المدى بالقلب والكليتين، حسب مجلة «إلتيرن» المعنية بالأسرة والطفل.