الصحة العالمية تحذّر من مخاطر الدهون المتحولة على الصحة

كشفت منظمة الصحة العالمية أن قرابة خمسة مليارات شخص حول العالم مازالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة، وبما يزيد من إصابات أمراض القلب والوفاة. وحذّرت المنظمة في تقرير أمس، من أن نحو 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنوياً على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون.

وأوضحت أن الدهون المتحولة التي تعرف أيضاً بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعياً توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي، مشيرة إلى أن 43 دولة نفذت حتى الآن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء والتي وفرت الحماية لنحو 2.8 مليار شخص على مستوى العالم. وأفادت المنظمة بأن الهدف المتمثل في القضاء التام عليها في 2023 مازال بعيد المنال.