مطعم روكا.. أساليب الطهي اليابانيّة التقليديّة

يُعتبر «روكا» المطعم «الشقيق» الأصغر لمطعم «زوما»، وقد أطلقه الشيف الشهير ومؤسس المطعم «راينر بيكر». وجرى افتتاح هذا المطعم الياباني الشهير في مبنى «أوبوس» الفاخر في عام 2020.

مع قائمة الروباتاياكي اليابانية المعاصرة التي يشتهر بها روكا وتلذّذ بأشهى الأطباق، بدءاً من شرائح لحم الضأن المتبّلة بالتوابل الكورية والخيار ببذور السمسم، وصولاً إلى سمك القد الأسود المتبّل بصلصة اليوزو ميزو. وختامها مسك مع طبق من الفواكه الموسمية ومشروبات السوربيه اللذيذة.

تُعتبَر مشواة روباتا أحد أساليب الطهي اليابانيّة التقليديّة، وهي مستوحاة من صيّادي السمك الذين اعتادوا طهي الأسماك على متن قواربهم باستخدام الفحم في المياه الساحليّة الشماليّة في اليابان. وتشمل قائمة الأطباق المتميّزة المشويّة على الفحم كلّاً من كانكوكو فو كوهيتسوجي (شرائح لحم ضأن مع توابل كوريّة والخيار بالسمسم)، وبيكوبوتيتو (بطاطا مخبوزة مع صلصة اليوزو والثوم المعمّر). ولتعزيز تجربة روكا، ننصحك بعدم تفويت الأطباق التي لا تُقاوم مثل طبق ساكي نو تارو تارو (تارتار السلمون مع صلصة دن ميزو ويوزو)، وطبق كامباشي ساشيمي نو سالادا (ساشيمي السمك أصفر الذيل، صلصة اليوزو والكمأة).