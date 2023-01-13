خبراء في الجمال: عليكِ بزيت الخروع

وصفت مجلة «المرأة» النمساوية المعنية بالموضة والجمال زيت الخروع (Castor Oil) بأنه يُعد بمثابة إكسير الجمال للشعر والبشرة، لما يحتوي عليه من فيتامين E والأحماض الدهنية وحمض الريسينوليك.

وأوضحت أن زيت الخروع يعمل على تغذية الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم فهو يحول دون التقصف والتساقط، فضلاً عن أنه يمنح الشعر ملمساً ناعماً ومظهراً لامعاً يأسر الألباب. كما يساعد زيت الخروع في الحصول على حواجب ممتلئة ورموش كثيفة ساحرة على غرار رموش الدمية.

وأشارت المجلة إلى أن زيت الخروع يساعد في الحصول على بشرة نقية تشع شباباً وحيوية؛ إذ يحارب ندبات البثور والهالات السوداء.