نصائح مفيدة لمرضى «السكري».. النشاط في مقدمتها

أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية يمكنهما تقليل المضاعفات الخطيرة لمرض السكري.

وأوضحت أن النشاط البدني من شأنه تقليل الآثار الضارة والمضاعفات الأخرى المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقصور القلب والأمراض المصاحبة الأخرى، مثل اعتلال الشبكية والكلى والاعتلال العصبي.

وتوصي منظمة الصحة العالمية المصابين البالغين بأمراض مزمنة بممارسة ما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني المعتدل.

وأضاف خبراء المجلة الألمانية أن على مريض السكري العناية بنظامه الغذائي بشكل خاص، مع الحرص على إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، خصوصاً (A وC وE)، (وبيتا كاروتين ولوتين) وأحماض (أوميغا 3) الدهنية والزنك. وأشاروا إلى أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات ذات الأوراق الخضراء والأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل والمكسرات، مثل الجوز واللوز، والفول والعدس والفطر، تساعد على تحقيق هذا الهدف.

• على مريض «السكري» العناية بنظامه الغذائي بشكل خاص، مع الحرص على إمداد الجسم بالفيتامينات.