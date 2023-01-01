5 أخطاء يومية تفاديها في الطقس البارد

قد يرغمنا برد الشتاء باستمرار على اللجوء إلى المعاطف والأوشحة الصوفية لحماية أنفسنا من لفحات البرد القارس، والشعور بنوع من الدفء لمواصلة نشاطاتنا اليومية، لكن هل فكرنا يوماً في كيفية حماية بشرتنا أو شعرنا عند انخفاض درجات الحرارة وقدوم الشتاء الذي قد يؤذينا دون أن نشعر؟ وما الإجراءات التي يجب اتباعها إذا رغبنا في الحفاظ على بشرة متـألقة وخالية من الشوائب وشعر صحي؟

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