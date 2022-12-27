عقار جديد يساعد على خفض الكوليسترول

أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن هناك دواء يتم العمل الآن على تطويره يسمى «إنكليسيران» يساعد على خفض الكوليسترول بشكل فاعل.

ويعد الدواء الجديد من مثبطات PCSK9، والذي يشارك في تكسير مستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL على خلايا الكبد، والذي يصنف بأنه ضار بالأوعية الدموية، وقد يؤدي إلى أمراض القلب عن طريق الترسبات على جدران الأوعية الدموية مسبباً التكلسات الدموية وتصلب الشرايين وعوامل الخطر الأخرى.

ويتركز عمل الدواء الجديد على زيادة امتصاص الكبد للمزيد من LDL من الدم، وهو ما يقلل من نسبة الكوليسترول ويمنع ترسب الدهون في الأوعية الدموية، ومن ثم تصلب الشرايين.

ووفقاً للدراسات المعلنة حتى الآن؛ فإن الدواء الجديد يسهم في خفض الكوليسترول بنسبة 50٪، كما أنه قد يسهم في خفض نسبة الإصابة بتصلب الشرايين بمعدل 60 إلى 90٪ عند بداية العلاج في سن مبكرة.

يشار إلى أن العقار الجديد مازال يحتاج للمزيد من الاختبارات السريرية النهائية للتأكد من سلامته وفاعليته، ومدى الآثار السلبية الناتجة عن تناوله.