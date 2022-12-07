الألمان يحبون الشوكولاتة.. 13 كغم نصيب الفرد العام الماضي

لا تحظى الشوكولاتة بشعبية كبيرة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس) فحسب، إذ أنتج نحو 1.07 مليون طن من منتجات الشوكولاتة في ألمانيا، العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن، أمس، أن هذا يعني أن الإنتاج زاد بنسبة 3.4% مقارنة بـ2020، و4.6% مقارنة بـ2019.

وبذلك أنتج 12.9 كغم من الشوكولاتة للفرد الواحد في ألمانيا، العام الماضي، وهو ما يعادل تقريباً لوحين ونصفاً من الشيكولاتة أسبوعياً للفرد.

ولم تفلت الشيكولاتة من التضخم، ففي أكتوبر الماضي كان على من يحبون الشيكولاتة دفع نحو 12% أكثر مقابل قطعة من الشيكولاتة، مقارنة بـ2021. ومع ذلك كانت الزيادة في الأسعار أقل من ارتفاع أسعار إجمالي المواد الغذائية التي ارتفعت 20%.