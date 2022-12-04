لأول مرة في مصر.. عرض أزياء أمام الأهرامات

قدمت دار الأزياء الفرنسية الراقية «ديور»، أمس السبت، مجموعتها لخريف 2023 عند أهرامات الجيزة قرب القاهرة، في أول عرض للدار في مصر.

وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصاً للعرض.

ويعد العرض هو الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في معلم أثري مصري، ففي أكتوبر الماضي، قدّم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر.

واستضاف مجمع أهرامات الجيزة في السنوات الأخيرة خصوصاً حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر، في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزوار في السنوات التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011.

