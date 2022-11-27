مفيد للقلب والأعصاب و«السعادة».. خبراء ينصحون بالكاجو

أوصى خبراء في مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بتناول الكاجو، مشيرين إلى أنه يتمتع بفوائد صحية كثيرة، إذ يحتوي على دهون قيّمة تمتاز بتأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ومستوى الدهون في الدم.

ووصف خبراء المركز الكاجو بأنه يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العين والجلد والعظام والعضلات والأعصاب؛ إذ يحتوي على فيتامينات A وB وE، كما يزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل الكاجو على الحمض الأميني «التربتوفان»، والذي يحتاج إليه الجسم لإنتاج هرمون السعادة «السيروتونين».