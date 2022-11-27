عادة قضم الأظافر لدى طفلكِ.. الأسباب وطرق المواجهة

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن عادة قضم الأظافر لدى الأطفال ترجع إلى أسباب نفسية، على رأسها التوتر الناجم عن المشكلات في المدرسة، كالتنمر من قبل الأقران، والأعباء الدراسية، أو المشكلات الأسرية، كالخلافات المستمرة بين الوالدين وسوء معاملة الطفل، إضافة إلى الاضطراب الداخلي واضطرابات القلق والخوف.

وأضافت أن «عادة قضم الأظافر قد تؤدي إلى نشوء تشققات جلدية مؤلمة، كما قد تصبح صفيحة الظفر قصيرة، ما يمهد الطريق للإصابة بالتهابات بكتيرية أو فيروسية أو فطرية».

ويمكن مواجهة تلك العادة من خلال تقصير الأظافر، واستخدام طلاء أظافر مخصص لهذا الغرض. ويمكن أيضاً ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل «اليوغا». وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى العلاج النفسي كالعلاج السلوكي المعرفي.