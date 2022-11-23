أعراض ارتجاج المخ لدى الصغار

أوضح طبيب الأطفال الألماني، البروفيسور هانز يورجن نينتفيش، أن «أعراض الإصابة بارتجاج المخ لدى الأطفال، تتمثل في الصداع وآلام الرقبة والغثيان والقيء والدوار وتشوش الرؤية ومشكلات الاتزان». وبالنسبة للأطفال الأصغر سناً تظهر الأعراض في صورة النعاس وعدم الرغبة في اللعب أو تناول الطعام والشراب، مشيراً إلى أن ارتجاج المخ من الإصابات الشائعة لدى الأطفال بسبب كثرة تعرّضهم للسقوط أثناء اللعب واللهو.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، لاسيما في حال تفاقم الصداع أو فقدان الوعي أو ملاحظة تغيرات على السلوك أو الحالة الذهنية للطفل.

وعلى أي حال، ينبغي أن يلتزم الطفل بالراحة في الفراش لبضع أيام وتجنب أي أنشطة حركية، كما ينبغي تجنب القراءة ومشاهدة التلفاز، حتى تتحسن الحالة. ويمكن تخفيف امتاعب مثل الصداع والغثيان بواسطة المسكنات المحتوية على «باراسيتامول» أو «إيبوبروفين»، بينما يمكن مواجهة القيء، من خلال تناول السوائل والمحاليل الإلكتروليتية.