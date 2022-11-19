أزياء إندونيسيا في 2023

عارضات أزياء إندونيسيات يقدمن إبداعات IKYK خلال «أسبوع الموضة في جاكرتا 2023».

حيث بدا مصممو الأزياء الإندونيسيون مشغولين بالعمل على تصميمات تعبر عن الهوية الإندونيسية خصوصاً في ملابس المحجبات التي ظهرت بشكل متميز يتماشى مع موضة 2023.

كما ظهرت التصميمات خلال أسبوع الموضة في جاكارتا أكثر تميزاً وبساطة، بل ومزج المصممون تصميماتهم مع الألوان القوية التي ستظهر عليها موضة ملابس الشتاء 2023 من برتقالي وأصفر وأخضر، حيث ظهرت بعض التصميمات تناسب أيضاً غير المحجبات وتميزت ببساطتها ورقيها سواء كانت على شكل أطقم رسمية أو فساتين واسعة.