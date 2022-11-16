يهاجم الأطفال في الشتاء.. أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يهاجم الجهاز التنفسي للأطفال في الشتاء، لاسيما الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، والذين ولدوا بشكل مبكر، والذين يعانون أمراضاً رئوية مزمنة أو عيوباً خلقية في القلب، والذين يتعرضون للتدخين السلبي.

وأوضحت الرابطة أن أعراض الإصابة تتمثل في الزكام والسعال الجاف أو المصحوب ببلغم والعطس وآلام الحلق، وصدور صوت أزيز أثناء التنفس.

ويتم علاج المتاعب من خلال الأدوية الخافضة للحرارة وبخاخ الأنف المزيل للاحتقان والأدوية الموسعة للشعب الهوائية، إضافة إلى شرب السوائل على نحو كافٍ والالتزام بالراحة.

وللوقاية من العدوى ينبغي الالتزام باشتراطات النظافة الصحية، لاسيما بالنسبة للأطفال الأكثر عرضة للإصابة.