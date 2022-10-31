نصيحة للمرأة الحامل لتجنب خطر تجلط الدم

نصح طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى «أميوس سانت كليمنس» في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، الدكتور منير منصور، النساء الحوامل بضرورة الانتباه إلى خطر تجلط الدم الذي يهدّدهن خلال فترة الحمل، وكذلك خلال فترة النفاس (حتى ستة أسابيع من الولادة).

وأوضح أن «السبب في ذلك يرجع إلى أن الجسم يفرز خلال هاتين الفترتين إنزيم (الثرومبين)، وهو إنزيم يساعد الدم على التجلط».

ولتجنب خطر تجلط الدم، ينبغي على الحامل المواظبة على ممارسة الرياضة، مثل المشي وتمارين «اليوغا» المخصصة للحوامل. وعند الاستلقاء، ينبغي النوم على الجانب الأيسر، لتخفيف العبء الواقع على «الوريد الأجوف» الكبير، مع مراعاة رفع الساق بزاوية 90 درجة.

ومن المهم أيضاً شرب الماء على نحو كاف لتجنب خطر تجلط الدم.