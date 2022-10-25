حفلات موسيقية وعروض فنية وترفيهية متميزة في موسم «سيتي ووك»

تستعد "سيتي ووك"، الوجهة العصرية المفتوحة في الهواء الطلق، لاستضافة زوارها خلال موسم شتوي متميز تقدم خلاله مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية خلال فعالية سيتي ووك Unplugged، يتخلله مهرجان موسيقي يتضمن 24 عرضاً حياً لمجموعة من الفنانين الأكثر شهرة والمواهب الصاعدة في المنطقة

ويهدف المهرجان، الذي يقام في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر، إلى إتاحة الفرصة لعشاق وهواة الموسيقى للاستمتاع بعروض في الهواء الطلق ستشهد تحول منطقة النافورة إلى مسرح ينبض بالحياة ويستضيف مجموعة ديناميكية من المطربين والمنسقين الموسيقيين والفرق من كل أنحاء المنطقة.

ويتصدر فنانون بارزون المشهد، بما في ذلك حلا الترك وعلاء وردي ورولا قادري وفرقة حرقة كرت وألين لحود وبيغ سام وليا مخول ونوتسا بوزالادزه، الذين سيتألقون خلال نهاية الأسبوع. وستشمل العروض الافتتاحية الدي جي سعيد مراد، وجين غيتز وألفي، والدي جي موي، ودانييل صايغ، والدي جي بينك فيش، وهالواي بويز، وجاد والفرقة، وجولاي والفرقة.

بينما تضم قائمة الفناني المشاركين الذين سيقدمون عروضاً مميزة كلاً من إيريني، و"مارو آند ذا باند"، و"زيرو فانكس"، وسوزي غانم، و"توك أوف ذا تاون"، وألينا بوسترا، وجندي وأمجد شاكر. وتدعو "سيتي ووك" الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بأمسيات على أنغام الموسيقى في المدينة ودعم المواهب المحلية الذين ستدهش قدراتهم الجمهور. وإلى جانب العروض الترفيهية، سيستمتع زوار الوجهة بمجموعة متنوعة من عروض وأنشطة الرفاهية والفنون واللياقة البدنية.

كما ستقدم "سيتي ووك" لسكان وزوار دبي المهتمين بأنشطة اللياقة برنامجاً غنياً يتضمن دروساً في الزومبا وغيرها من تدريبات اللياقة البدنية التي ستشكل تحدياً مثيراً للحاضرين وتضمن تفاعلهم، وذلك كل يوم جمعة وسبت بالتعاون مع فيتنس زون.

كما يمكن للزوار الذين يسجلون للمشاركة في تلك الدروس الاستفادة من العروض الخاصة من سيسترز بيوتي لاونج والجابر للنظارات وليتو كافيه وايه ام جي كافي هاوس وذا فري سبيريت كولكتف وغيرها الكثير. وستقدم المطاعم خيارات صحية للراغبين في تناول وجبات لذيذة ومغذية بعد التدريب.