نصيحة ألمانية بسيطة.. تحمي السيارة من الصدأ

شددت منظمة الفحص الألمانية GTÜ على ضرورة تنظيف قنوات تصريف المياه في السيارة بانتظام، للحيلولة دون تكوّن الصدأ.

ولهذا الغرض، ينبغي إزالة الأوساخ المتراكمة على ما يعرف بـ«صندوق الماء» الممتد على طول الزجاج الأمامي، وهو المكان، الذي يتم تصريف المياه فيه عادة.

ومن خلال إزالة هذه الأشياء المتراكمة يمكن تصريف المياه من دون عائق. ويمكن تنظيف فتحات التصريف المسدودة باستخدام عود أسنان أو عود قطني أو ملقاط.