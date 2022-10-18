متى تعتبر الرغبة المتكررة في التبول مشكلة صحية؟.. أطباء يجيبون

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية بأن الرغبة المتكررة في التبول قد ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أنها تمثل مشكلة صحية إذا كان معدلها يزيد على ست مرات نهاراً ومرتين ليلاً.

وأوضح أطباء في الرابطة أن الأسباب البسيطة لتلك الرغبة المتكررة تتمثل في شرب السوائل بكميات كبيرة، والإفراط في تناول القهوة، وتناول الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى التوتر والأعباء النفسية.

وقد تشير الرغبة المتكررة في التبول إلى ضعف عضلات قاع الحوض، كما أنها قد تنذر بالإصابة بمرض مثل عدوى المسالك البولية كالتهاب المثانة والمثانة العصبية (فرط نشاط المثانة) وحصوات المسالك البولية وأمراض البروستاتا كالتضخم والالتهاب ومشاكل الكلى كالفشل الكلوي وداء السكري.

ونصحت الرابطة الألمانية باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الرغبة المتكررة في التبول، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحرقان أو الألم أثناء التبول أو قلة الكمية أو تغير اللون أو وجود دم في البول.