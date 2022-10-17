آلام الظهر.. السخونة أو البرودة وصفة للتخفيف

أفاد جراح الأعصاب الألماني الدكتور مونتر ساباريني، بأنه يمكن تخفيف آلام الظهر بواسطة السخونة أو البرودة، تبعاً لنوع الألم، مشيراً إلى أن السخونة تعمل على تخفيف آلام الشد العضلي والآلام المزمنة؛ إذ تعمل على تحسين سريان الدم، ومن ثم تساعد على الشعور بالاسترخاء.

أما البرودة فتفيد في تخفيف آلام الكدمات أو الالتهابات الحادة أو انحصار الأعصاب؛ لأن البرودة تعمل على إبطاء انتقال محفزات الألم إلى الدماغ، ما يُعد مفيداً في حالات الانزلاق الغضروفي أو ألم الظهر أو الألم الوركي.

وبشكل عام، أكد جراح الأعصاب الألماني أن السخونة والبرودة لا تعالجان سبب آلام الظهر، ولكنهما تخففان المتاعب فقط؛ لذا فهما لا تحلان محل العلاج الطبي.