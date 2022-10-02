صحة المفاصل لا تتأثر بالوزن الزائد فقط

أفادت مجلة «STIMME» الألمانية بأن صحة المفاصل لا تتأثر بالوزن الزائد والسمنة فحسب، ولكن النظام الغذائي غير الصحيح قد يشكل هو الآخر ضغطاً كبيراً عليها.

وأوضح خبراء التغذية بالمجلة أن النظام الغذائي المحتوي على الكثير من اللحوم والدقيق الأبيض والسكر والدهون يعزز العمليات الالتهابية التي تسبب مشكلات المفاصل والتهاباتها.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن النظام الغذائي لتعزيز صحة المفاصل يستند إلى تناول كمية كبيرة من الخضراوات والبقوليات، مثل العدس والحمص وكذلك الفواكه.

وأوصت المجلة الألمانية أيضاً بالاعتماد على الزيوت النقية عالية الجودة، التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميغا3، مثل زيت بذر الكتان أو الأسماك مثل السلمون أو الرنجة أو الماكريل.

وفي الوقت ذاته يجب تناول اللحوم باعتدال، خصوصاً أن اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد من الالتهاب.