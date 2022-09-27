أوسكار كوكوشكا.. باريس تحتفي بأعمال «الفنان المنبوذ»

تحتفي العاصمة الفرنسية باريس بأعمال رائد من رواد المدرسة التشكيلية التعبيرية في العالم الفنان النمساوي أوسكار كوكوشكا الذي يعتبر واحداً من أبرز رموز الحركة الفنية التشكيلية في القرن العشرين، وأكثرهم معاناة، حتى إنه حمل لسنوات لقب «الفنان المنبوذ».

ويستضيف متحف الفن الحديث لغاية 12 فبراير المقبل أكثر من 150 عملاً بين اللوحات والاسكيتشات والمنحوتات التي تجسد في معظمها هموم الإنسان على اختلاف أبعاد وأشكال هذه الهموم.

عرف عن كوكوشكا مناهضته للنازية التي منعت عرض أعماله وصنفته فناناً هابطاً، وظلت لوحاته لسنوات طويلة ممنوعة من العرض، فلجأ كوكوشكا إلى الكتابة لينجز عدداً من الأعمال الأدبية والمسرحية التي تضاف إلى مشروع التشكيلي الرائد.