جديد «دولتشي آند غابانا».. فساتين مزخرفة

تعاونت‭‭ ‬‬بيت الأزياء الإيطالي دولتشي آند غابانا مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان في أسبوع الموضة في ميلانو، أول من أمس، مع تقديمه أحدث مجموعاته للملابس النسائية.

وعلى خلفية شاشة عملاقة تعرض مقطعاً مصوراً بالأبيض والأسود لكاردشيان وهي تأكل السباجيتي، ارتدت العارضات فساتين مزخرفة ولامعة أو شفافة.

وارتدت عارضات قلادات كبيرة كتب عليها «كيم» أو «حب».

واختتمت كيم العرض بتحية الجمهور مرتدية فستاناً أسود لامعاً، وتلاها مصمما الأزياء دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا.