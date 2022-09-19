5 أخطاء.. تفاديها من أجل إطلالة أكثر جمالاً

ليس من السهل أحياناً على بعض النساء اختيار الملابس المناسبة والخامات المريحة، وحتى القصّات المناسبة التي تلائم شكل أجسادهن وتظهرهن في كامل أناقتهن، سواء في الحياة اليومية، أو خلال المناسبات.

علاوة على ذلك، فإن صيحات الموضة المتنوّعة التي تغرق الأسواق ولا تجد فيها النساء ضالتهن، قد تضعهن في مأزق أكبر، في ظل غياب ما يناسبهن منها.

لذا يمكن اختيار الملائم من الملابس، وتسوّق ليس فقط أفضلها وإنما أنسبها، أي ما يميز أسلوبك وإطلالتك ويظهرك أكثر أناقة وجمالاً، ومن ثم تجنب أخطاء المظهر الضخمة التي يمكن أن تظهر عيوب جسدك.

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