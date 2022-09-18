بذور القنب كنز من الفيتامينات والمعادن

قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن بذور القنب تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تحتوي على البروتين بنسبة تتراوح بين 20 و35%، ما يجعلها بديلاً جيداً للبروتينات الحيوانية بالنسبة للأشخاص النباتيين.

وأضاف المركز أن بذور القنب تعد أيضاً كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنها غنية بفيتامينات B وفيتامين E والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

بالإضافة إلى ذلك، تزخر بذور القنب بالألياف الغذائية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. وعن كيفية تناول بذور القنب، أشار المركز إلى إمكانية إضافتها إلى الموسلي أو مشروبات السموزي.