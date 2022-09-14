خصلات بريجيت باردو.. على عرش التسريحات مجدّداً

تتربّع غرة «عنق الزجاجة» (Bottleneck Bangs) على عرش تسريحات الشعر النسائية حالياً لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة على غرار النجمة العالمية بريجيت باردو، أيقونة السبعينات، في حين تألقت بها أخيراً النجمتان داكوتا جونسون ومارجوت روبي.

وقال مصفف الشعر الألماني، ينس داجنه، إن غرة «عنق الزجاجة» تناسب كل أشكال الوجوه، كما أنها تتسم بالمرونة والتنوع.

وعن ملامح تلك الغرة، أوضح داجنه أنها تمتاز بخصلات قصيرة وخفيفة من الوسط، مع خصلات أطول تدريجياً على الجانبين، مع فرق وسطي صغير لتفريق خصلات الجبين بعض الشيء عن بعضها.